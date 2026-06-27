Samuele Saggia saluta Olbia: il centrocampista ha trovato l’accordo col Progresso Calcio, e nella prossima stagione indosserà la maglia rossoblù nel campionato di Serie D.

L’annuncio è stato dato ieri sera dal club bolognese. “Sono molto soddisfatto di aver trovato l’accordo con questa importante società del continente che ha lanciato parecchi giocatori nei professionisti”, dichiara Saggia attraverso i canali ufficiali del Progresso Calcio. “Mi aspetto una stagione importante per un ulteriore salto nella mia carriera di calciatore, sono certo che faremo bene e non vedo l’ora di iniziare e conoscere i miei compagni, sono certo che ci toglieremo diverse soddisfazioni”.

Il mediano classe 2000 lascia la Gallura dopo un anno travagliato, culminato nella retrocessione ai playout dell’Olbia, piombata da un mese a questa parte in un silenzio assordante. Il 30 giugno la ProSoccer dovrà versare la prima rata da 125mila euro alla SwissPro: se per un motivo o per l’altro non dovesse farlo, entro 15 giorni dovrà pagare alla società svizzera in un colpo solo i 650mila euro pattuiti a gennaio per il passaggio di proprietà, altrimenti l’Olbia Calcio tornerà nelle mani della SwissPro. Intanto, però, i termini per l’iscrizione al campionato di Eccellenza potrebbero essere sfumati.

L’altro giocatore che lascerà Olbia per altri lidi è l’esperto difensore Andrea Congiu, diretto verso l’Atletico Uri.

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