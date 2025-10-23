Salta l’accordo con Giuseppe Pistilli. Secondo indiscrezioni, l’imprenditore di Cori, in provincia di Latina, si sarebbe ritirato dalla trattativa per l’acquisizione dell’Olbia Calcio: alla base del dietrofront ci sarebbe l’esposizione debitoria del club, che si sarebbe rivelata superiore alle stime.

Attivo nel settore della panificazione e della pasticceria tra Lazio e Umbria, e già accostato quest’anno alla Lucchese e alla Fermana, Pistilli aveva dirottato con successo le sue attenzioni sull’Olbia, tanto che domenica, dopo la partita con la Flaminia Civita Castellana, vinta dai bianchi 3-1, è stata annunciata la firma dell’accordo preliminare per il trasferimento delle quote di proprietà di SwissPro, pari al 70 per cento del pacchetto. Quote che, stando così le cose, potrebbero tornare sul mercato in cerca di un nuovo acquirente.

