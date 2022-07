“Sono venuto qui pronto e carico per affrontare la nuova stagione con nuovi obiettivi”.

Matteo Lovato, dopo mezza stagione in rossoblù, si presenta alla Salernitana, la squadra che nello sprint finale ha soffiato la salvezza al club sardo.

Il difensore, rientrato a Bergamo dopo il prestito al Cagliari, è arrivato in Campania nell’ambito dell’operazione che ha portato Ederson all’Atalanta.

“Sono stato accolto molto bene dal gruppo, c’è grande calore e vedo i presupposti per una grande stagione”, afferma in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale del club.

“Da subito De Sanctis e Migliaccio (i due dirigenti del settore sportivo della squadra campana, ndr) mi hanno convinto. Spero di fare bene, la spinta del pubblico rappresenta un valore aggiunto, è come avere uno o due uomini in più in campo”.

Con Pirola una giovane coppia centrale, “possiamo aiutarci e vicenda e imparare dai più grandi in rosa". Nella difesa a tre, spiega Lovato, “posso ricoprire tutti i ruoli, la mia posizione è quella centrale ma sono a disposizione del mister. Sono qui per impegnarmi al massimo, affrontare questa sfida e sudare la maglia”.

