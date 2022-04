Il ritorno a casa e uno scatto sereno condiviso su Instagram dopo il dramma.

Cristiano Ronaldo torna a sorridere con in braccio la bambina appena nata, unica sopravvissuta al parto gemellare di Georgina, circondato dai figli e dalla compagna.

Così il campione portoghese, che lunedì ha perso uno dei due gemelli che aspettava da Georgina, prova a voltare pagina.

"Casa dolce casa, Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi”, scrive CR7. “Vogliamo ringraziare tutti per le belle parole e i gesti. Il vostro supporto è molto importante, abbiamo sentito l’amore e il rispetto che ci avete mandato. Ma ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

Un ritorno alla normalità dopo l’enorme sofferenza, dopo quello che l’attaccante del Manchester United ha definito “il dolore più grande della mia vita”.

