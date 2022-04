Dolore e cordoglio in tutto il mondo per la tragica morte di uno dei due gemellini portati in grembo da Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo, deceduto durante il parto.

Dopo l’annuncio social della coppia, sono stati milioni i messaggi di vicinanza e affetto arrivati dai social.

“Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento così difficile”, hanno detto CR7 e Georgina.

Uno strazio enorme, a causa del quale Cristiano prenderà un periodo di stop dal calcio giocato, a cominciare dalla sfida tra Manchester United e il Liverpool. Lo ha comunicato lo stesso United, in una nota, dove si legge: "La famiglia è più importante di qualsiasi altra cosa e Ronaldo sta sostenendo i suoi cari in questo momento estremamente difficile. Sottolineando la richiesta di privacy espressa dalla famiglia, confermiamo l'assenza di Ronaldo nella partita di martedì sera ad Anfield".

Come detto, sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio comparsi in queste ore. Tra essi, quello della Juventus: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento".

