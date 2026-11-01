Lazio-Cagliari, le pagelle rossoblù: Nzola concede il bis, Maldini steccaLe valutazioni della squadra di Pisacane, sconfitta per la quarta giornata consecutiva
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È un Cagliari che esce dall’Olimpico con tanti rimpianti, sia per la prestazione sia per l’episodio che ha deciso il 2-1 in favore della Lazio: nelle pagelle Nzola – ancora in gol – è il migliore mentre Maldini e Obert sono da bocciare.
Caprile 6
Non può fare nulla sui due gol, soprattutto sulla prodezza di Isaksen.
Zé Pedro 5,5
Non pulitissimo nelle giocate, sul 2-1 dà troppo spazio a Pedraza.
Deiola 6
Sfortunato quando Dele-Bashiru lo colpisce in testa nell’azione del 2-1.
(dal 44’ st Kevin Carlos sv)
Rodríguez 6,5
Partita di notevole grinta per fermare i tanti avversari dalle sue parti.
Obert 5
Isaksen lo fa ammattire e a inizio recupero vede il doppio giallo.
Fadera 6,5
L’assist per lo 0-1 prima di uscire per infortunio.
(dal 32’ pt Kofler 5,5)
Sul gol di Pinamonti doveva stare più vicino al centravanti.
Romano 5,5
Torna a giocare play, qualche sbavatura ma prova quasi sufficiente.
Fazzini 6
Chi si rivede: era sparito da tempo. Esce solo dopo il cambio.
(dal 19’ st Liteta 6)
Entra con la giusta decisione in un momento non semplice.
Adopo 6
Qualche buona giocata soprattutto in fase di costruzione.
Maldini 5
Il grande ex stecca la partita così come gli era successo a Monza.
(dal 19’ st Trepy 5,5)
Alcune accelerazioni interessanti, ma in area non si vede mai.
Nzola 6,5
Due gol consecutivi e nella stessa porta, peccato non portino punti.
(dal 1’ st Mendy 6)
Fa a sportellate con chiunque si trovi dalle sue parti.
Pisacane 6
Dice di aver rivisto lo spirito del Cagliari: il pari, di nuovo, sfuma alla fine.