È un Cagliari che esce dall’Olimpico con tanti rimpianti, sia per la prestazione sia per l’episodio che ha deciso il 2-1 in favore della Lazio: nelle pagelle Nzola – ancora in gol – è il migliore mentre Maldini e Obert sono da bocciare.

Caprile 6

Non può fare nulla sui due gol, soprattutto sulla prodezza di Isaksen.

Zé Pedro 5,5

Non pulitissimo nelle giocate, sul 2-1 dà troppo spazio a Pedraza.

Deiola 6

Sfortunato quando Dele-Bashiru lo colpisce in testa nell’azione del 2-1.

(dal 44’ st Kevin Carlos sv)

Rodríguez 6,5

Partita di notevole grinta per fermare i tanti avversari dalle sue parti.

Obert 5

Isaksen lo fa ammattire e a inizio recupero vede il doppio giallo.

Fadera 6,5

L’assist per lo 0-1 prima di uscire per infortunio.

(dal 32’ pt Kofler 5,5)

Sul gol di Pinamonti doveva stare più vicino al centravanti.

Romano 5,5

Torna a giocare play, qualche sbavatura ma prova quasi sufficiente.

Fazzini 6

Chi si rivede: era sparito da tempo. Esce solo dopo il cambio.

(dal 19’ st Liteta 6)

Entra con la giusta decisione in un momento non semplice.

Adopo 6

Qualche buona giocata soprattutto in fase di costruzione.

Maldini 5

Il grande ex stecca la partita così come gli era successo a Monza.

(dal 19’ st Trepy 5,5)

Alcune accelerazioni interessanti, ma in area non si vede mai.

Nzola 6,5

Due gol consecutivi e nella stessa porta, peccato non portino punti.

(dal 1’ st Mendy 6)

Fa a sportellate con chiunque si trovi dalle sue parti.

Pisacane 6

Dice di aver rivisto lo spirito del Cagliari: il pari, di nuovo, sfuma alla fine.

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