La partita delle commissioni non ha messo a rischio solo gli equilibri in maggioranza. Dopo le votazioni il consigliere di FdI Emanuele Cera ha infatti lasciato il gruppo di FdI per passare al Misto. La ragione? La mancata riconferma come vicepresidente della commissione Attività produttive. Al suo posto è stato votato il consigliere dei Riformatori Giuseppe Fasolino.

«La decisione è stata una naturale conseguenza di chi si sente completamente escluso da ogni e qualsiasi decisione nel gruppo consiliare - ha spiegato Cera - malgrado io sia il più votato di tutti i consiglieri dei Fratelli d'Italia. Chiunque nella mia situazione lo avrebbe fatto, ho aspettato questa tornata per verificare se ci fosse un giusto riequilibrio - aggiunge -, non c'è stato, me ne faccio una ragione, ma non ne faccio un dramma».

Il consigliere regionale punta il dito contro il capogruppo Paolo Truzzu: «Il capogruppo in questa situazione, ma anche in altre, non si è rivelato all'altezza del ruolo, non è riuscito a tutelare il gruppo e tutti i suoi componenti».

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