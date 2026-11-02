Gli stessi punti del campionato scorso ma in metà delle partite. Un andamento da 1,6 punti a gara che le consente a -4 dal terzo posto e addirittura a +9 dai playout, a definitiva conferma di una stagione completamente diversa da quella passata.

Definire la Torres la rivelazione del girone non è esagerato, perché l'obiettivo di partenza era la salvezza tranquilla, ma dopo tutti gli infortuni (ora sono 8 contemporaneamente) e le gare giocate con l'organico dimezzato nessuno pensava che i risultati sarebbero stati così lusinghieri.

Ora il calendario propone il match casalingo col Latina, utile per incamerare altri punti e prepararsi alla sequela di partite contro avversarie d'alta quota come Perugia, Spezia e Ravenna.

Il tecnico Greco spera di recuperare questa settimana l'attaccante Scotto e almeno uno tra Pennington e Nunziatini per la trasferta umbra. Va bene che la Torres è stata splendida nell'emergenza, ma non è che si può chiederle i miracoli.

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