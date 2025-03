Nadir Zortea oggi ha cambiato ruolo, con una posizione più a tutta fascia (come gli capitava spesso l’anno scorso a Frosinone) rispetto a quella di esterno alto degli ultimi mesi. Il motivo è dato dall’infortunio di Gabriele Zappa, che ha privato Davide Nicola di un’altra pedina per Roma-Cagliari. Ma la prestazione dei rossoblù è stata lo stesso positiva, nonostante la sconfitta per 1-0: «La partita l'avevamo preparata sapendo che loro sarebbero partiti forte e che, col passare dei minuti, sarebbero calati. Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi siamo cresciuti e siamo usciti bene col palleggio», dichiara il numero 19.

Per Zortea anche l’occasione principale del primo tempo, quando liberato sulla destra ha calciato alto solo davanti a Svilar. «Ci sta, a volte succede», il suo rammarico. Ma con una convinzione: «Siamo arrivati a concludere più delle altre partite, questa secondo me è una cosa positiva che dobbiamo portarci nelle prossime sfide».

Dopo la sosta, il Cagliari tornerà in campo per uno scontro diretto col Monza (domenica 30 ore 12.30). «Prima arriva meglio, è perché abbiamo voglia di dimostrare di essere più forti delle dirette concorrenti», il pensiero di Zortea. Che non pensa alla Nazionale: «Ci speravo ma non mi sento ferito, devo solo concentrarmi sul Cagliari».

© Riproduzione riservata