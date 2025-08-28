Riprende oggi per la nuova stagione l'appuntamento con "Il Cagliari in Diretta", ogni giovedì su Radiolina e Videolina. E il primo ospite sarà l'allenatore rossoblù Fabio Pisacane, che sarà in studio alle 18.30 per la trasmissione condotta dai giornalisti Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu.

Il tecnico parteciperà alla puntata, trasmessa in diretta (dalle 18.30 alle 19) su Radiolina, Videolina, sui canali social, radiolina.it, unionesarda.it e in Fm.

Come di consueto, sarà possibile interagire con la trasmissione tramite messaggi e canali social. L'appuntamento con Pisacane arriva a due giorni da Napoli-Cagliari, l'anticipo della seconda giornata di Serie A che vedrà i rossoblù sul campo dei campioni in carica.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata