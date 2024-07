Ieri la lettera d’addio all’Olbia, oggi le prime parole da giocatore del Pontedera. Daniele Ragatzu torna a parlare, e stavolta lo fa attraverso i canali del club granata, che in giornata ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’91.

“Sono felice di essere qui. Pontedera per me è una sfida stimolante: la società punta molto sui giovani e noi “vecchi” abbiamo una responsabilità importante”, queste le prime parole di Ragatzu da neo giocatore del Pontedera, che nel prossimo campionato di Serie C sarà allenato dall’ex Cagliari Alessandro Agostini, suo compagno di squadra in rossoblù.

“Conosco bene mister Agostini, dai tempi del settore giovanile del Cagliari”, aggiunge a proposito Ragatzu, che i toscani li ha affrontati tante volte da avversario in 7 stagioni con la maglia dell’Olbia. “Voglio dimostrare il mio valore anche a Pontedera, con lavoro, impegno ed umiltà”. Dunque, il messaggio alla piazza: “Un grande saluto ai tifosi granata: ci vediamo allo stadio e sono sicuro che ci divertiremo!”.

