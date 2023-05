Il Cagliari chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 a Cosenza, grazie al gol del solito Lapadula. Un vantaggio che, visti i risultati di Sudtirol (sotto 2-0 a Modena) e Parma (1-1 col Venezia) regala ai rossoblù il quarto posto a 45' dalla fine.

Come annunciato nella conferenza dell'antivigilia, Ranieri si porta in panchina i quattro diffidati (Goldaniga, Makoumbou, Nandez e Luvumbo), rilanciando Altare in difesa, affidando il centrocampo a Kourfalidis, Deiola e Rog e con la conferma della coppia Pavoletti-Lapadula davanti. È subito battaglia, col sinistro di Zilli di poco fuori (1') e la risposta di Pavoletti, che da distanza ravvicinata impegna Micai.

Il Cagliari prende possesso della gara e va vicino al gol al 18': Azzi scambia con Lapadula e poi prova il destro al volo, che termina di poco alto. Ma al 24' arriva la rete: traversone da destra di Mancosu, sul tentativo aereo di Pavoletti mezzo miracolo di Micai, ma la palla termina sulla testa di Lapadula, che deve solo appoggiare in rete. La squadra di Ranieri sfiora il bis al 35', con Lapadula che, da distanza ravvicinata, di testa cerca di servire Pavoletti invece di andare a bersaglio, ma la palla è lunga.

Il primo tempo si chiude così sull'1-0 per il Cagliari.

