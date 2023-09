Il Cagliari Primavera trova il primo successo in campionato contro la Fiorentina di Galloppa. Ad Asseminello finisce 1-0 per i sardi: decisiva la rete di Vinciguerra al 3’ della ripresa. La squadra di Pisacane si riscatta, così, nel migliore dei modi dopo il 4-1 subito la scorsa settimana a Zigonia contro l’Atalanta. Grazie a questo successo i rossoblù salgono a quota 4 punti in classifica.

Il match

Pisacane vara un cambio di modulo e interpreti rispetto al match precedente, con la squadra schierata con il 4-3-1-2 (e non con il 4-3-3). Due novità in difesa con Cogoni al centro (al posto di Pintus) e Idrissi sul lato sinistro. A centrocampo Conti jr prende il posto di Carboni, spostato sulla trequarti, con Marcolini e Sulev ai lati. In attacco, il tandem Kingston-Vinciguerra.

I rossoblù partono subito a mille e al 3’ Kingstone non trova la porta da calcio d’angolo. Il Cagliari si rende nuovamente pericoloso al 20’, sempre con il centravanti zambiano, con una conclusione da fuori area deviata in angolo da Vannucchi. Poco dopo gli ospiti rispondono con Harder, ma Iliev respinge in corner. Al 26’ Carboni è costretto ad uscire per infortunio. Pisacane inserisce al suo posto Pulina, senza modificare l’assetto tattico. I rossoblù in questa fase si abbassano troppo e la Fiorentina alla mezzora sfiora il gol del vantaggio con il palo colpito da Braschi dalla distanza. Prima dell’intervallo Vitolo spaventa il portiere dei sardi, con la palla che esce di pochissimo.

Nella ripresa i rossoblù entrano con maggior determinazione e dopo soli 3 minuti è Vinciguerra a portare in vantaggio il Cagliari. La squadra di Pisacane continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio. Al 24’ Vannucchi compie un miracolo, sbarrando la porta a Kingstone da posizione ravvicinata. Nell'ultimo quarto d'ora il Cagliari gestisce, senza particolari rischi. Al fischio finale è esplosa la gioia dei baby rossoblù per il primo successo stagionale.

Mercoledì 27 settembre i sardi ospiteranno l’Ascoli ad Asseminello per il turno preliminare di Coppa Italia (fischio di inizio alle ore 14).

