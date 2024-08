L'anno scorso un suo splendido - per quanto ininfluente - gol contro la Roma, curiosamente il prossimo avversario, gli era stato annullato dopo un lungo check al VAR. Adesso, sempre al termine di un'attesa apparsa infinita (ben quattro minuti), a Matteo Prati la rete è stata convalidata, permettendo al Cagliari di chiudere il 3-1 sulla Carrarese in Coppa Italia e al centrocampista di sbloccarsi alla Domus.

«L'anno scorso avevo cercato molto il gol in casa, per vari motivi non ero riuscito a farlo: volevo però farlo qui e quando ho segnato ho liberato le mie emozioni», il suo pensiero. «Ringrazio i tifosi, non era banale fossero così tanti per questa partita. Il gol che ho fatto lo scorso anno col Sassuolo forse è stato il più importante della stagione». Prati era entrato da pochi minuti per Piccoli, un altro dei marcatori, e praticamente alla prima azione ha segnato.

«Nicola mi ha detto di giocare come sapevo, ho dato tutto quello che potevo per aiutare la squadra. Lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa, con Marin mi trovo bene». Domenica c'è proprio la Roma, per la prima di campionato: «Ci metteremo subito al lavoro, vogliamo cercare di portare a casa i tre punti».

© Riproduzione riservata