Comincia con una vittoria il nuovo Cagliari di Nicola: 3-1 alla Carrarese e passaggio del turno in Coppa Italia, dove ai sedicesimi ospiterà la Cremonese a fine settembre. Dei nuovi acquisti subito in gol Piccoli.

Davide Nicola, per il suo esordio ufficiale col Cagliari, sceglie a sorpresa un 3-4-2-1 speculare alla Carrarese: Luvumbo e Piccoli giocano a supporto di Pavoletti. C’è Azzi schierato a destra dopo che Zortea è stato preservato per un colpo subito alla spalla. In difesa debutta Luperto, a centrocampo con Deiola il rientrante Marin.

Il Cagliari passa al 33’: Luperto recupera due volte palla a centrocampo e lancia Piccoli che non ci pensa due volte e col sinistro infila Bleve. Protesta Cerri per un fallo a inizio azione ma non c’è nulla, 1-0 e gol al debutto per il nuovo attaccante rossoblù. Piccoli al 41' propizia anche il raddoppio, perché su una punizione di Marin è lui a colpire di testa trovando l'involontaria deviazione di Pavoletti, al quale va comunque assegnata la marcatura in quanto autore dell'ultimo tocco.

Nella ripresa Cagliari subito vicino al tris, con Augello che vince un rimpallo e col destro chiama al grande intervento Bleve. Dall’angolo Deiola di testa vicinissimo al palo. Al 53’ prima chance per la Carrarese: su corner causato da un rinvio sbagliato di Wieteska serie di rimpalli in area e Coppolaro da due passi manda incredibilmente a lato. È il preludio al 2-1, che arriva due minuti dopo: lancio sulla destra, Zanon anticipa Augello e tocca sul secondo palo dove Panico a porta vuota dimezza lo svantaggio.

Nicola capisce che l’inerzia rischia di cambiare e fa due sostituzioni per risistemare il Cagliari, dentro Adopo e Lapadula (diventa capitano) per Deiola e Pavoletti. Al 66’ anche Prati per Piccoli, applauditissimo. Poi il 3-1: girata di Marin alzata in angolo da Bleve, dalla bandierina prima deviazione a favorire Lapadula fermato dal portiere ma da due passi è Prati a mettere dentro. Lunghissimo check (quattro minuti) per un possibile fuorigioco, quindi gol convalidato. Nella Carrarese dentro Ryduan Palermo, figlio di Martín e due stagioni fa in Eccellenza alla Villacidrese. Ma è soprattutto il Cagliari ad andare vicino al poker, con Bleve che nega di nuovo la rete a Lapadula.

