Comincia lunedì la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 del Cagliari, che consentirà di assistere alle partite casalinghe della prossima Serie A (al via fra cinquanta giorni esatti). La possibilità di sottoscrivere le tessere sarà valida per tutto il mese di luglio, negli ultimi anni i numeri sono sempre stati molto elevati.

La prima fase, dalle 10 di lunedì 6 a domenica 19, è per i rinnovi degli abbonamenti 2025-2026, confermando lo stesso posto a una tariffa dedicata (fino al 12 luglio soltanto online, a seguire anche nei punti vendita TicketOne autorizzati). Dalle 16 di lunedì 20 a martedì 21 gli abbonati potranno rinnovare, sempre a tariffa dedicata, cambiando il posto tra quelli disponibili nei vari settori. Dalle 10 di mercoledì 22 a giovedì 23 saranno i possessori della membership ufficiale del Cagliari, Islanders, a poter sottoscrivere un nuovo abbonamento, mentre l’ultima fase riguarda la vendita libera dalle 10 di venerdì 24 al 31 luglio.

Come prezzi, in fase di rinnovo 270 euro nelle curve, 350 in Distinti Laterali, 500 in Distinti Centrali (Nord, Sud, Alti), 600 euro in Distinti Centrali, 1000 euro in Tribuna Blu e 1400 euro in Tribuna Rossa, con riduzioni per donne, Under 18, Over 65 e Under 12. I nuovi abbonamenti per il Cagliari saranno invece a partire da 300 euro (curve) fino a 1500 euro (Tribuna Rossa).

© Riproduzione riservata