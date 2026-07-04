Nella sala convegni dell’hotel “L’Anfora”, a Tramatza, si è tenuto ieri il “Gran Galà del calcio sardo, organizzato dal Comitato Regionale Sardegna della FIGC. Premiate, per la stagione 2025/2026 circa un centinaio di società, vittoriose nei campionati e nelle coppe regionali, dalle categorie maggiori, fino ai tornei giovanili e di futsal, le Coppe Disciplina e Progetto di Valorizzazione dei giovani calciatori. Presenti tutti i protagonisti del movimento calcistico isolano.

A fare gli onori di casa, nella serata presentata da Valentina Caruso ed Enrico Pilia, il presidente Gianni Cadoni, accompagnato dai massimi dirigenti sportivi federali regionali. “Una giornata di festa. Celebriamo non solo le formazioni vincitrici – commenta Cadoni – ma anche le 500 società che fanno parte del nostro movimento calcistico regionale. I miei complimenti a tutti per questo straordinario risultato”. Ospite d’eccezione Bruno Perra, presidente del Coni. “Sono felice di essere qui – afferma Perra – Ringrazio il presidente Cadoni, il consiglio, società e dirigenti per i sacrifici che fanno, con passione ed entusiasmo”.

Un momento della premiazione del Terralba F. Bellu, prima nel girone A di Promozione (foto di Giacomo Pala)

La cerimonia introdotta con un video celebrativo di tutta la lunga e densa attività stagionale. Le premiazioni sono partite con l’Ossese, compagine vittoriosa nel torneo di Eccellenza che ha ricevuto la coppa e un’opera, realizzata a mano da Alice Ruggeri, e l’Iglesias (Coppa Disciplina). A seguire, dalla Promozione in giù, partendo da Terralba F. Bellu, Alghero, prime nei due gironi, e il Bonorva, promossa dopo i playoff, passando per le squadre incoronate di Prima, Seconda e Terza Categoria, Eccellenza Femminile, i tornei giovanili maschili e femminili, fino al calcio a 5 e alla Coppa Disciplina.

Andrea Girseni, miglior giocatore del girone A di Promozione (foto di Giacomo Pala)

Consegnati anche i premi del concorso ideato da “L’Unione Sarda”, in collaborazione con la Federazione Calcio Sardegna, arrivato alla quinta edizione, che consacra i migliori giocatori e i capocannonieri di Eccellenza e Promozione per la stagione 2025/2026.

Nel massimo torneo regionale, si impone Matteo Vinci della Ferrini Cagliari, con 25 voti. “Sono davvero felice e onorato per questo riconoscimento – commenta Vinci - è una bellissima soddisfazione personale, che ripaga tutti i sacrifici che ho fatto. Non posso nascondere che resta l’amaro in bocca per la retrocessione della Ferrini, avrei scambiato molto volentieri questo premio con la salvezza della squadra. Mi dispiace molto che le cose non siano andate come speravamo ma il calcio è questo. La cosa importante è che ogni anno calcistico ci dà la possibilità di rifarci e di dimostrare a tutti quanto si vale. Voglio ringraziare tutti i miei compagni, lo staff, e la società; se sono riuscito a esprimermi al meglio è soprattutto merito loro. Auguro alla Ferrini di risollevarsi subito e tornare presto dove merita”.

In Promozione, girone A, premiato Andrea Girseni della Freccia Parte Montis, che nel corso della stagione ha ottenuto 28 voti. “Ricevere questo premio è per me una grandissima soddisfazione e una forte emozione – è il commento del centrocampista della Freccia Parte Montis - Un riconoscimento del lavoro, dell’impegno e dei sacrifici fatti nel tempo e, a livello personale, ha un significato davvero speciale. Ci tengo a ringraziare la società, l’allenatore e tutte le persone che hanno creduto in me, dandomi la possibilità di dimostrare il mio valore. Un ringraziamento speciale va anche alla mia famiglia e alla mia ragazza, che mi sono sempre state accanto e mi hanno sostenuto in questo percorso”. Nel girone B, invece, premio assegnato a Marcelo Gavim Bruno della Macomerese, che ha ottenuto 23 voti nel girone B.

Tra i cannonieri, è Blas Dante Tapparello il re dei bomber di Eccellenza. L'attaccante dell’Ossese ha messo a segno 16 gol in 27 presenze.

Costanzo Chessa, benemerenza sportiva (foto di Giacomo Pala)

In Promozione, girone A, Andrea Sanna è il migliore con 32 reti in altrettante presenze da trascinatore del Terralba nella scalata all’Eccellenza. “Sicuramente a inizio stagione non immaginavo di vincere un altro premio personale – afferma Sanna - è qualcosa di inaspettato e straordinario che è riuscito grazie società, staff e compagni che hanno creduto in me”. Nel girone B il bomber è Diego Barboza dell'Alghero, con 33 gol in 32 presenze, decisivi per il dominio dei giallorossi.

Il presidente Cadoni, inoltre, ha assegnato quattro “Benemerenze Regionali” a Franco Frenda, punto di riferimento della giustizia sportiva, al Dottor Giorgio Demuro, medico sportivo, a Costanzo Chessa, dal 1959 sui campi e ad Angelo Loi (prima panchina nel 1966). In ricordo di Claudio Deiana, arbitro venuto a mancare prematuramente, i premi ai migliori fischietti. Il miglior direttore di gara è stato Gabriele Sari, della sezione di Alghero, mentre tra gli assistenti premiati Samuel Fronteddu, di Nuoro, e Alessandro Scanu, Oristano. Per il calcio a 5 miglior arbitro Andrea Sechi.

Gabriele Sari, miglior arbitro (foto di Giacomo Pala)

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