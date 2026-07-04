Gianluca Gaetano è sempre più vicino all'Atalanta.

Secondo quanto riferito da Ansa, l'ultimo incontro tra le parti è stato positivo e si è trovato l'accordo totale sull'ingaggio. Resterebbero solo da limare le ultime differenze tra i club. Un’operazione da 11 milioni di euro più

alcuni bonus che dovrebbero essere inseriti per avvicinare la cifra di 15 milioni che il Cagliari chiede.

(Unioneonline)

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