calcio
04 luglio 2026 alle 19:14aggiornato il 04 luglio 2026 alle 19:14
Gaetano sempre più vicino all’AtalantaPositivo l’ultimo incontro tra le parti. Si parla di 11 milioni più bonus contro i 15 richiesti dal Cagliari
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Gianluca Gaetano è sempre più vicino all'Atalanta.
Secondo quanto riferito da Ansa, l'ultimo incontro tra le parti è stato positivo e si è trovato l'accordo totale sull'ingaggio. Resterebbero solo da limare le ultime differenze tra i club. Un’operazione da 11 milioni di euro più
alcuni bonus che dovrebbero essere inseriti per avvicinare la cifra di 15 milioni che il Cagliari chiede.
(Unioneonline)
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