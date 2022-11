Al quarto gol in Promozione, non male per un difensore di 42 anni.

Pier Luigi Porcu, selargino con trascorsi importanti in Serie C con Torres e Tempio, ha fatto centro un’altra volta, sabato, nell’anticipo sul campo dell’Orrolese, contribuendo al 3-0 del Villasimius di Prastaro: in questa stagione è il quarto sigillo, in carriera ha messo a segno qualcosa come sessanta reti il oltre 650 partite dalla Serie C alla Promozione.

Non ha assunto un elisir di lunga giovinezza: «Ho avuto la fortuna di essere stato sempre integro e se il fisico continua a reggere e la passione a scorrere nelle vene, non penso minimamente a smettere. Ovviamente non si possono più fare progetti a lungo termine, ma devo ragionare anno dopo anno. Da “grande” vorrei rimanere sempre nell'ambito calcistico, anche perché è l'ambiente in cui riesco ad esprimermi meglio».

Lo score realizzativo potrebbe far invidia anche a qualche attaccante: «Segnare mi trasmette sempre una grande gioia, spero di farlo ancora a lungo».

