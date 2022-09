Pomeriggio nero per il Cagliari, che perde l’imbattibilità casalinga. Il Bari vince 1-0 con un gol nella ripresa del capocannoniere Cheddira al termine di una gara dove i rossoblù non sono mai riusciti a essere davvero pericolosi.

Liverani conferma dieci undicesimi della formazione vittoriosa a Benevento. L’unica novità, forzata, riguarda la fascia sinistra, con lo squalificato Obert che lascia il posto, a sorpresa, al giovane Carboni, mentre Barreca parte dalla panchina.

Il Cagliari prova a partire forzando i ritmi e, dopo 6 minuti, una punizione di Viola pesca Mancosu in area, ma il colpo di testa finisce di poco fuori. È l’unica vera emozione del primo tempo, perché il Bari riesce a controllare ogni tentativo rossoblù senza, però, creare problemi in contropiede. il Cagliari tiene il possesso palla, ma senza mai impensierire Caprile. Dopo tre minuti di recupero, arriva il fischio che manda le squadre all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa, il Bari riparte con Mazzotta per Ricci, ma l’inerzia della gara non cambia, con uno sterile predominio del Cagliari, che però non arriva mail al tiro. A poco servono anche i cambi, con Barreca e Luvumbo che subentrano a Carboni e Rog, come anche gli ingressi di Pavoletti e Deiola per Lapadula e Nandez. Anzi, al 32’ il Bari colpisce: Maita pesca Cheddira che controlla sul filo del fuorigioco e brucia Radunovic in uscita. Bari in dieci per il rosso a Pucino, ma le speranze rossoblù si infrangono sul palo di Pavoletti al 50’. È l’ultima emozione e il Bari espugna la Domus, prendendosi i tre punti e sorpassando il Cagliari in classifica.

LE PAGELLE:

Radunovic 5,5

Zappa 5,5

Goldaniga 5

Altare 6

Carboni 6

Viola 5,5

Makoumbou 5,5

Rog 5,5

Nandez 5

Lapadula 5

Mancosu 5,5

Barreca 5,5

Luvumbo 5,5

Pavoletti 6

Deiola 6

Millico SV

Liverani 5,5

