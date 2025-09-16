C’è anche Fabio Pisacane tra i 15 nuovi allenatori Uefa Pro, che hanno superato gli esami finali del corso tenuto a Coverciano. Per il tecnico del Cagliari arriva così l'abilitazione con la massima qualifica possibile, che gli consentirà di guidare qualsiasi squadra. La prova conclusiva l'ha svolta durante la sosta, superandola con una prova orale sulle materie di Tecnica e Tattica calcistica, Preparazione atletica, Psicologia e Comunicazione, seguita dalla discussione della tesi.

Assieme a Pisacane, e all'allenatore del Como Cesc Fàbregas (l'unico altro di Serie A), anche degli ex rossoblù: Luca Rossettini, ora alla guida della Roma Femminile e che ha ottenuto il punteggio massimo di 110/110, Alessandro Agostini, Marco Landucci (che fu vice di Massimiliano Allegri dal 2008 al 2010 e ora ricopre lo stesso ruolo al Milan) e Simone Padoin che è il tecnico della Juventus Primavera.

Questo l'elenco completo dei nuovi tecnici Uefa Pro: Andrei Agius, Alessandro Agostini, Salvatore Bocchetti, Cesc Fàbregas, Giovanni Ferraro, Alessandro Gazzi, Marek Hamšík, Marco Landucci, Vincenzo Maiuri, Alberto Maresi, Davide Moro, Simone Padoin, Fabio Pisacane, Luca Rigoni e Luca Rossettini.

