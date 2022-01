Cagliari-Bologna è finita 2-1. Ecco le pagelle rossoblù.

Cragno 6,5: Decisivo sull’1-1, quando smanaccia sul palo il tiro a botta sicura di Orsolini. Nulla può sulla splendida punizione dello stesso numero 7 del Bologna.

Altare 6: Nel primo tempo sale spesso a cercare l’anticipo, più abbottonato nella ripresa. Partita attenta, sufficiente nonostante prenda un giallo nei primi minuti. Perde Skov Olsen che di testa colpisce il palo esterno sul punteggio di 1-1.

Lovato 6,5: Prova di grande personalità. Annulla un cliente scomodo come Arnautovic: davvero un bel marcatore e un buon difensore di posizione. Meriterebbe il 7, mezzo punto in meno per due palle pericolose perse sulla pressione degli avversari.

Carboni 6: Anche su di lui pesa un giallo dopo appena 14’, ma se la cava bene e nel finale è bravo a tenere la posizione su Arnautovic in uno degli ultimi assalti del Bologna.

Bellanova 6,5: Frizzante come sempre, soprattutto nella ripresa è una costante spina nel fianco per gli avversari. Una sicurezza: se dai la palla sulla destra, lui c’è, fa avanti e indietro come un motorino, anche con buona qualità soprattutto nei secondi 45’. Prende un palo (un po’ errore un po' sfortuna). Il neo: a volte si innamora del pallone e azzarda qualche dribbling di troppo in zone di campo pericolose.

Marin 5,5: Opaco per quasi tutti i 98 minuti giocati. Sbaglia uno stop facilissimo su assist di Pavoletti che lo aveva messo praticamente in porta.

Grassi 6: Il solito schermo davanti alla difesa, pronto a rientrare e recuperare palloni. Si fa vedere anche con gli inserimenti, ma deve migliorare sul tiro: un destro strozzato e uno in curva, soprattutto il primo era un’ottima occasione da gol.

Deiola 6: Dà l’anima, è il centrocampista più avanzato e guida anche il pressing assieme agli attaccanti. Difetta di qualità, ma difende tutti i palloni come un leone e questa sera ne perde davvero pochi. Gli subentra Pereiro quando c’è da riacciuffare almeno il pari.

Pereiro (dal 63’) 7,5: Entra e in mezz’ora fa un assist e un gol: pregevole lo stop, bello anche il tiro ma Skorupski lo aiuta. Di più non gli si può chiedere, determinante.

Lykogiannis 5: Pesa come un macigno l’errore sul gol. Si fa saltare secco da Skov Olsen e lo stende per la punizione-gol di Orsolini. Subito dopo viene sostituito.

Dalbert (dal 58’) 5,5: A sinistra è sicuramente una presenza più costante del greco, ma fa degli errori grossolani in fase offensiva. Non al meglio, da una sua rimessa all’inglese nasce l’1-1 di Pavoletti.

Joao Pedro 6: Partita opaca, nel finale si sveglia anche lui. Bella la giocata con cui manda in gol Pereiro.

Pavoletti 7: Poche palle giocabili. Ma fa due belle sponde nel primo tempo creando altrettante occasioni per Grassi che tira male e Marin che sbaglia lo stop praticamente a tu per tu. Nella ripresa trova il gol, il secondo in due partite: entrambi decisivi.

Zappa (dall’80’) s.v.

Mazzarri 6: Il Cagliari la ribalta ancora una volta: seconda vittoria su due partite in questo 2022 che non poteva iniziare meglio. Sul piano del gioco c’è ancora tanto da migliorare, ma i risultati aiutano.

