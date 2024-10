Gastón Pereiro giocherà ancora in Serie A e con una maglia rossoblù, non quella del Cagliari bensì quella del Genoa. Il fantasista uruguayano, reduce da quattro anni e mezzo non certo fortunati in Sardegna e con in mezzo alcuni prestiti, era svincolato dallo scorso 29 agosto quando aveva risolto il suo contratto con il club del presidente Tommaso Giulini.

Il Genoa, in questa prima parte di stagione, ha avuto diversi infortuni anche gravi (su tutti Ruslan Malinovskyi, ma anche Junior Messias e da ultimo Fabio Miretti) e ha ritenuto necessario rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione di Alberto Gilardino. Con Pereiro negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti e ora la società ligure ha deciso di tesserarlo: deve ancora svolgere le visite mediche, prima della firma sul contratto che arriverà a breve. Per lui l’esordio sarà possibile dopo la sosta per le nazionali, sabato prossimo alle 15 in casa col Bologna.

Arrivato al Cagliari a gennaio 2020 dal Psv Eindhoven, Pereiro ha collezionato in tutto 71 presenze in rossoblù con 9 gol ma non è mai riuscito a imporsi, giocando con un minimo di continuità solo nella stagione 2021-2022. Da gennaio a giugno dello scorso anno era tornato in patria al Nacional, il club di Montevideo dove aveva iniziato la carriera, anche qui senza incidere.

La sua ultima esperienza, nella seconda parte della passata stagione, era stata in Serie B con la Ternana: 6 reti in 20 presenze ma senza riuscire a evitare la retrocessione ai play-out contro il Bari. Poi il ritorno a Cagliari, un'estate ai margini e la decisione di risolvere il contratto appena prima della chiusura del mercato.

