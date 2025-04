Giovedì di coppa con in campo anche il prossimo avversario del Cagliari, la Fiorentina. I viola sono attesi dal match delle ore 18.45 in casa contro il Celje, nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Giovedì scorso, all’andata, la squadra di Raffaele Palladino si è imposta per 1-2 in Slovenia coi gol di Luca Ranieri al 27' e Rolando Mandragora al 62' su rigore. Sempre dal dischetto, al 68', ha ridotto lo svantaggio Logan Delaurier Chaubet. Come italiane, ieri l’Inter ha conquistato l’accesso in semifinale di Champions League grazie al 2-2 col Bayern Monaco (andata 2-1).

«Siamo ambiziosi e vogliamo passare il turno, scenderemo in campo avvelenati», ha detto Palladino nella conferenza stampa di vigilia. «Fin da inizio stagione abbiamo detto di voler essere competitivi sia in campionato sia in Conference League: d'ora in avanti saranno tutte finali, servirà la giusta mentalità, perché tutto è ancora aperto». Dopo Fiorentina-Celje, alle 21, si giocano Chelsea-Legia (andata 3-0), Jagiellonia-Real Betis (andata 0-2) e Rapid Vienna-Djurgården (andata 1-0).

Pesante il conto disciplinare dalla partita di andata: oggi non ci saranno Dodô, Matías Moreno e Nicolò Zaniolo. Tutti e tre sono squalificati, potranno tornare in campo a Cagliari lunedì alle 15 alla Domus, dove è atteso il tutto esaurito per Pasquetta. La Fiorentina recupera però già oggi Robin Gosens e Fabiano Parisi, ancora fuori invece Andrea Colpani fermo dal 16 febbraio per un problema a una caviglia.

Sempre nelle coppe europee, dopo la Fiorentina tocca alla Lazio in Europa League. Alle 21 i biancocelesti cercano la rimonta contro il Bodø/Glimt: all'andata i norvegesi hanno vinto 2-0. Le altre partite di ritorno dei quarti di finale sono Athletic Club-Rangers (andata 0-0), Eintracht Francoforte-Tottenham (andata 1-1) e Manchester United-Lione (andata 2-2), tutte in programma alle 21. Semifinali l’1 e l’8 maggio, finali mercoledì 21 maggio l'Europa League a Bilbao e mercoledì 28 maggio la Conference League a Wrocław.

