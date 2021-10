Pelè è stato dimesso dall’ospedale di San Paolo, dove il 4 settembre ha subìto un intervento chirurgico. La leggenda del calcio, 80 anni, è stato operato per la rimozione di un tumore al colon e in queste ore ha lasciato l’Albert Enstein anche se, come prescritto, dovrà continuare con le chemioterapie. Per ora lo staff medico ha detto che l’ex campione è in condizioni “stabili”.

“Sono così contento di essere di nuovo a casa! - ha scritto Pelè in un post su Facebook – Voglio ringraziare l'intero staff dell'ospedale Albert Einstein che ha reso piacevole la mia permanenza. (...) Ringrazio anche tutti voi, che da lontano mi riempite la vita con così tanti messaggi d'amore".

