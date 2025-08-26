Potrebbe già svolgere il primo allenamento col Cagliari questo pomeriggio Marco Palestra, il nuovo acquisto dei rossoblù ormai solo da ufficializzare. Il laterale classe 2005, preso in prestito dall’Atalanta, è atterrato all’aeroporto di Elmas alle 14.40 con un volo proveniente da Fiumicino, dopo aver svolto in mattinata le visite mediche a Roma. «Sono carichissimo, non vedo l'ora di iniziare: sono molto contento di essere qui», le prime parole all’arrivo, accolto da alcuni tifosi che gli hanno – come da tradizione – regalato una sciarpa rossoblù.

«Ho avuto modo di parlare col mister e mi ha fatto una grande impressione, coi compagni ancora no ma qualcuno già lo conosco», ha detto Palestra, che a breve potrà conoscere il gruppo atteso dalla ripresa al Crai Sport Center di Assemini. «Le sensazioni sono che può essere una grande stagione, ho visto che i tifosi sono carichi e io pure. Cercheremo di fare bene partita dopo partita».

Palestra arriva in prestito secco, con l’Atalanta che ha insistito per non inserire una clausola per il riscatto. Potrà debuttare sabato alle 20.45 a Napoli, nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Concluso il suo acquisto, il direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi prosegue per completare la difesa: Stefan Posch del Bologna è il nome principale.

