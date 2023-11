Dodici gettoni, un gol e la sensazione di avere di fronte un talento purissimo. L’impatto di Gaetano Oristanio con la maglia rossoblù è stato ottimo, nonostante l’attaccante classe 2002 fosse alla prima stagione in Serie A.

In precedenza, un’esperienza formativa in Olanda, al Volendam: «Ci sono differenze tra il campionato olandese e quello italiano», spiega a margine dell’intervista a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina, «l’intensità, la tattica. Infatti ringrazio il mister, la società, il presidente, il direttore per questa grandissima opportunità: mi può far crescere molto, è una belle vetrina per me. Sono molto contento di essere a Cagliari».

Ma il prossimo impegno si chiama Lazio, coi rossoblù che sabato scenderanno in campo all’Olimpico: «Prepariamo la gara al 100%, l’importante è stare uniti: dobbiamo capire bene cosa chiede il mister e analizzare bene la partita, ma il gruppo c’è, la convinzione sta aumentando, la confidenza sta aumentando e questa è una cosa molto importante».

