Ribaltone all’Olbia Calcio. Se è vero che, dopo attenta riflessione, la società avrebbe deciso di non esonerare Roberto Occhiuzzi, dandogli un’altra chance anche alla luce della ravvicinata gara di sabato sul campo del Fiorenzuola, adesso è il tecnico che starebbe pensando alle dimissioni.

E allora lo slittamento della conferenza stampa del direttore Tomaso Tatti, prevista per questa mattina e rinviata a causa di un impegno improvviso e non meglio specificato del dirigente, potrebbe essere l’indizio che la società starebbe cercando di trattenere Occhiuzzi oppure cercando un sostituto alla velocità della luce.

L’undicesima sconfitta nel campionato di Serie C, maturata martedì in casa contro la Fermana, ha aperto una crisi seria all’Olbia, sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere. Tanto che Occhiuzzi era dato già in partenza. Invece, ieri mattina l'ex Cosenza ha diretto la ripresa, segno tangibile della rinnovata fiducia da parte del club, dando appuntamento alla sua squadra oggi per la seduta pomeridiana. Stanotte, però, l’allenatore potrebbe averci ripensato, rifiutando l’idea di quella che sarebbe a tutti gli effetti una fiducia a tempo e decidendo di anticipare tutti con le dimissioni.

Che potrebbero anche rientrare. Attesi sviluppi nelle prossime ore. Non senza esclusione di colpi.

