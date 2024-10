Scommesse, minacce e razzismo. Come se non bastasse la crisi di risultati che li relega al penultimo posto in classifica in Serie D, all’Olbia scoppia la bomba della Procura federale, che secondo il quotidiano “La Repubblica”, oggi in edicola, avrebbe aperto un’indagine dopo una segnalazione interna, un esposto presentato via pec da un tesserato che ha raccontato di episodi gravissimi accaduti nello spogliatoio della squadra.

Comportamenti riferiti dai diretti interessati, giocatori che sarebbero stati vittime di atti di razzismo e di intimidazioni da parte di alcuni compagni di squadra. Comportamenti che sarebbero confermati addirittura da prove audio e video, e di cui chi ha denunciato sarebbe stato, in alcuni casi, testimone diretto.

Nella lettera, riporta Repubblica, si fa anche il nome di Ninni Corda, consulente di SwissPro (la società proprietaria dallo scorso novembre del club gallurese), sempre accanto alla squadra nonostante non sia tesserato con l’Olbia. E si aggiunge che le denunce sarebbero state presentate prima ai dirigenti del club, passo che avrebbe peggiorato la condizione delle presunte vittime all’interno del gruppo.

In attesa delle convocazioni dei tesserati da parte della Procura federale, che non escluderebbe che dietro tutto questo si possa nascondere un possibile giro di scommesse illecite su partite alterate, l’Olbia si prepara a rilasciare dichiarazioni ufficiali e così anche Corda, che non ha accolto bene, per usare un eufemismo, la notizia.

Molto probabile che tra le persone che saranno sentite dagli inquirenti ci sia anche Marco Amelia, tecnico dell’Olbia fino a due settimane fa. Non pochi pensano possa essere stato lui ad aver inviato la pec. Ma lui non commenta.

© Riproduzione riservata