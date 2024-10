La replica di Ninni Corda non si fa attendere. In merito a quanto riportato oggi dal quotidiano La Repubblica, a proposito dell’apertura di un’indagine da parte della Procura federale, su segnalazione di un tesserato dell’Olbia, di episodi di razzismo e di intimidazioni all’interno dello spogliatoio dei bianchi, segnalazione che tirerebbe in ballo anche l’ex allenatore e dirigente di calcio nuorese, Corda dichiara: «Ho dato mandato all’avvocato Paolo Lavagnino del foro di Genova per denunciare in tutte le sedi gli autori di queste fake news».

Atteso in giornata un comunicato dell’Olbia per bocca di SwissPro, proprietaria del club gallurese, di cui Corda è consulente.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++

