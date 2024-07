La Lega Nazionale Dilettanti conferma il format a 167 squadre per la Serie D e ufficializza gli orari delle gare della stagione 2024/25, al via il 25 agosto con la Coppa Italia e l’8 settembre col campionato, che sarà articolato in 9 gironi che accoglieranno da un minimo di 18 a un massimo di 20 squadre.

La retrocessa Olbia andrà a far compagnia ad Atletico Uri, Cos e Latte Dolce e alla neo promossa Ilva Maddalena nel raggruppamento che potrebbe replicare, come lo scorso anno, il girone con formazioni laziali e campane, ma per conoscere il loro destino i bianchi dovranno attendere l’esito delle domande di iscrizione al torneo, il cui termine scade il 12 luglio.

Entro il 10, però, il club gallurese dovrà pagare gli stipendi di marzo, aprile e maggio (la mensilità di giugno potrà essere saldata ad agosto) dei dipendenti sportivi, pena la mancata ammissione alla Serie D, ed è questo il fronte più caldo sul quale starebbe lavorando la proprietà svizzera, chiusa da 2 mesi nel silenzio stampa.

Quanto alle gare, la Lnd comunica i seguenti orari ufficiali (fermo restando possibili variazioni a seconda delle esigenze delle società e delle circostanze):

-dal 21 luglio 2024: inizio gare ore 16;

-dal 1° settembre 2024: inizio gare ore 15.30;

-dal 27 ottobre 2024: inizio gare ore 14.30;

-dal 19 gennaio 2025: inizio gare ore 15;

-dal 30 marzo 2025: inizio gare ore 16;

-dal 20 aprile 2025: inizio gare ore 16.30.

