L’Olbia ritrova la vittoria, che mancava dal 28 gennaio. E lo fa nel delicatissimo scontro salvezza con la Recanatese, piegata 4-1 al “Nespoli” al termine della sfida della 13ª giornata di ritorno di Serie C.

La squadra di Marco Gaburro gioca la partita della vita, approcciando bene la gara e trovando il vantaggio al 17’ con Montebugnoli. Nel giro di 10’ gli ospiti pareggiano i conti con Sbaffo, ma alla mezz’ora i padroni di casa si riportano in vantaggio con Nanni, per calare il tris al 42’ su rigore (mani in area) con Ragatzu. L’ex Cagliari concede il bis in avvio di ripresa firmando il 4-1. I bianchi inseguono il pokerissimo, che, però, rimane un sogno. Intanto, grazie ai 3 punti della sesta vittoria assoluta in campionato si issano a quota 25 in classifica, accorciando sui marchigiani (+5).

Il successo sulla Recanatese è tuttavia solo il primo passo della rimonta sulla strada della salvezza, che in questo momento potrebbe passare solo dai playout. La prossima partita, che vedrà l’Olbia impegnata ancora in casa col Sestri Levante, sarà un altro scontro diretto: appuntamento a sabato 30 marzo, e al turno pre pasquale dal momento che la partita di domenica col Rimini è stata rinviata al 3 aprile per gli impegni in Nazionale di Rinaldi (Italia Under 21), Nanni e Fabbri (San Marino).

