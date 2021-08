Nove gol del Muravera alla prima uscita stagionale in vista del campionato di Serie D.

Nell'amichevole giocato con lo Ierzu, la squadra di Francesco Loi è andata ripetutamente in rete con Matteo Mancosu, l’acquisto stellare di questa estate del Muravera, arrivato dalla Virtus Entella dopo l’ultimo campionato in Serie B con Piroddi, Origlio, Nurchi, Floris, Cannella, Del Gaudio. Prossime gare amichevoli contro Villasimius, Baunese e Tortolì.

Loi conta così di presentare alla prima del campionato una squadra sufficientemente rodata e amalgamata. Nel primo tempo sono scesi in campo Floris, Derbhali, Moi, Grella, Loi, Floris, Arvia, Origlio, Dammacco, Mancosu, Piroddi. Nella ripresa, Guarnieri, Garau, Moi, Moran, Origlio, Atzei, Arvia, Rossi, Nurchi, Floris, Del Gaudio. Sono entrati anche Cicatiello, Lara, Bonato.

Il campionato inizierà il 19 settembre. La squadra si allena dal 19 agosto. "E’ stata una nostra scelta – dice l'allenatore Loi - Non dovremo giocare il primo turno di Coppa Italia per aver guadagnato sul campo il passaggio alla seconda fase. Ma in merito nulla è ancora ufficiale. Staremo a vedere. Da qui all'inizio del campionato abbiamo ancora 20 giorni a disposizione per raggiungere una buona condizione”.

