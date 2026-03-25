L’aveva chiesto a gran voce il presidente Tommaso Giulini, lunedì scorso a margine dell’Assemblea di Lega a Milano, e ora arriva l’ufficialità: nessuna restrizione per i tifosi rossoblù che vorranno assistere a Sassuolo-Cagliari, sabato 4 aprile alle ore 15 alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali. Per il settore ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia, ossia la Tribuna Nord che ha una capienza di 4mila spettatori, non sarà nemmeno richiesta la tessera del tifoso.

Un cambio di rotta rispetto alla precedente trasferta, quella di Pisa dove era stato impedito ai tifosi sardi di assistere alla partita poi persa 3-1. L’unica indicazione, e non è certo una restrizione ma una prassi, è che non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti il giorno di Sassuolo-Cagliari.

I tagliandi saranno a disposizione sul circuito Vivaticket (online e nei punti vendita) dalle ore 16 di martedì 31 marzo fino alle ore 19 di venerdì 3 aprile. Non è previsto il cambio nominativo e il costo del biglietto per il settore ospiti di Sassuolo-Cagliari è 20 euro più diritti di prevendita.

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