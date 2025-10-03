Nazionale, Gattuso ne convoca 27 per le sfide con Estonia e Israele: prima assoluta per Cambiaghi e Nicolussi CavigliaLe scelte del ct per in vista di due partite fondamentali per centrare almeno il secondo posto nel girone che vale i playoff
Il ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha convocato 27 calciatori in vista della doppia sfida di qualificazione ai Mondiali, contro Estonia (11 ottobre a Tallin) e Israele (14 ottobre a Udine), e tra loro ci sono due azzurri alla prima chiamata in assoluto: Hans Nicolussi Caviglia, della Fiorentina, e Nicolò Cambiaghi, del Bologna. Tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);
ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).
