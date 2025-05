In 200.000 per la festa scudetto del Napoli, una folla immensa per il quarto titolo nella storia del club, conquistato venerdì battendo 2-0 il Cagliari nell’ultima giornata. Attorno alle 15 di oggi è scattata la parata, con l'arrivo di un'imbarcazione che ha trasportato la squadra. Ad accoglierla un’infinità di tifosi presenti al Molo Luise e su tutto il lungomare, con il programma proseguito su due bus scoperti che hanno permesso al popolo partenopeo di omaggiare gli azzurri. I mezzi hanno dovuto procedere a passo d'uomo, visto che migliaia di sostenitori del Napoli sono riusciti a entrare in quella che doveva essere un'area protetta.

«Mi sono collegato con lui in video, è una famiglia fantastica. Ma non si danno notizie finché non c'è nero su bianco», ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Rai Sport sull'ormai sempre più probabile ingaggio di Kevin De Bruyne. Sulla permanenza di Antonio Conte non ha chiarito: «Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo meraviglioso percorso. I tifosi devono stare tranquilli: nel futuro ci sarà sempre un Napoli con la capacità di dire la sua».

Lo stesso Conte, sempre a Rai Sport, nel mezzo delle voci che lo danno di ritorno alla Juventus non vuole parlare del suo futuro: «Questa è una piazza meravigliosa, che dà tanto e chiede tanto. Gli abbiamo dato tutto quello che avevamo. È sempre bello vincere, si lavora per regalare queste giornate e queste soddisfazioni. Festeggiare lo scudetto a Napoli è qualcosa di straordinario. Questo entusiasmo e passione è qualcosa che difficilmente puoi trovare dappertutto. Onore all'Inter, abbiamo battuto una grandissima squadra che può vincere la Champions League».

Anche Gabriele Oriali, che da anni segue Conte, ha mandato un messaggio di “speranza” per la conferma del tecnico: «Spero si possa continuare a Napoli, una delle esperienze più belle della mia carriera». E anche Romelu Lukaku: «Farò di tutto per farlo restare, lui per me è come un padre». Quasi in contemporanea, il Napoli oggi pomeriggio ha ricevuto una multa per fumogeni e petardi lanciati in campo contro il Cagliari.

