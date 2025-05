«Ammenda di 7.000 euro alla società Napoli per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, fumogeni e una bottiglia d'acqua». È quanto appare nel comunicato del Giudice Sportivo sull'ultima giornata di Serie A, in relazione alla partita col Cagliari. Non, quindi, i fuochi d'artificio davanti all'albergo dei rossoblù la notte prima del match (che non possono essere oggetto di sanzione da parte della Giustizia Sportiva) per provare a “disturbare” i giocatori del Cagliari, bensì un qualcosa di successo nei novanta minuti che hanno decretato campione la squadra di Antonio Conte.

Dal Giudice Sportivo, dopo l'ultima giornata di Serie A, due turni ad Alessio Romagnoli (Lazio) e Ante Rebić (Lecce). Uno a José Manuel Reina, Gabriel Strefezza (Como), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Santiago Pierotti (Lecce), Botond Balogh (Parma), Mehmet Zeki Çelik (Roma), Jaka Bijol (Udinese), Ondrej Duda (Verona).

Le sanzioni per i giocatori, ovviamente, saranno da scontare nella prima gara utile della prossima stagione. Per il Napoli, questo pomeriggio, la festa scudetto “ufficiale” con i bus scoperti sul lungomare.

