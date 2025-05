Poco prima delle 16.30 erano 440.952, ma il numero è destinato inevitabilmente a salire. Sono i tifosi in coda (virtuale) sul sito di TicketOne per provare ad acquistare un biglietto per Napoli-Cagliari. La partita dell’ultima giornata, anticipata alle 20.45 di venerdì, è quella che assegna il campionato: con una vittoria, oppure con un risultato uguale a quello dell’Inter impegnato a Como, i partenopei trionferebbero per la quarta volta nella loro storia. Situazione che ha portato i tifosi napoletani a riversarsi in massa sul sito, con code infinite e tempi di attesa lunghissimi per poter comprare il ricercatissimo tagliando.

Il Maradona ha una capienza massima di 54.726 posti: ovviamente non potrà contenerli tutti. Anzi, vista la richiesta ne servirebbero circa nove completamente pieni per assecondare tutti i tifosi intenzionati a vedere la partita. Il solo numero di tifosi in coda per la prima fase di vendita (destinata ai soli possessori della fidelity card del Napoli, valida fino alle 13 di domani) fa capire come ci sarà il tutto esaurito e come potrebbe non esserci nemmeno l'apertura della vendita libera, prevista dalle 14 di domani. Anche perché ciascun tifoso può comprare fino a quattro biglietti, una volta superata l’impressionante lista d’attesa.

Come prezzi si va dai 40 euro per le Curve inferiori (con fidelity card, 45 euro in vendita libera) ai 175 euro per la Tribuna Posillipo Premium (220 senza fidelity card). In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore, con il Napoli che sconsiglia di presentarsi al Maradona per la partita col Cagliari senza biglietto.

Al momento, la vendita del settore ospiti è chiusa in attesa delle decisioni delle autorità competenti. E, considerati i precedenti tra l'andata (con gli scontri durante la partita e la sospensione di Cagliari-Napoli per diversi minuti) e le tantissime restrizioni in stagione per i tifosi sardi in trasferta, non è affatto certo che potrà essere aperta.

© Riproduzione riservata