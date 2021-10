Da sette anni conduceva la battaglia contro un tumore al cervello. Ieri notte il portiere Daniel Leone è morto. A soli 28 anni. Originario di Piedimonte Matese, un comune del Casertano, ha giocato per Catanzaro e Reggina, e nel 2014 ha indossato anche la maglia della Torres, per il girone di ritorno del campionato di C2 2013/14, totalizzando 17 presenze.

Lo ricorda la società rossoblù che con tutta la tifoseria sassarese si stringe “in un commosso abbraccio alla famiglia di Daniel”.

Proprio dopo il campionato sassarese, quando era tesserato per la Reggina, gli venne diagnosticato un tumore al cervello.

Daniel Leone dovette interrompere l'attività agonistica per curarsi. Ritornò in campo sempre in serie C nel 2017, a Catanzaro, dove giocò anche tre partite. Il tumore però ricomparve e questa volta ha dovuto dire addio al calcio e sottoporsi ai cicli di chemioterapia. Quattro anni di lotta e sofferenza che si sono conclusi ieri notte.

