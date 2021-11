Tutto in novanta minuti. L'Italia si gioca questa sera (a Belfast, ore 20:45) la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

La sfida è contro l'Irlanda del Nord, che in casa, al Windsor Park, in queste qualificazioni non ha mai perso, e dunque in una gara da prendere con le molle: gli Azzurri dovranno vincere sperando che la Svizzera non travolga la Bulgaria.

Per i ragazzi di Mancini, che deve far fronte anche a tantissime assenze, parola d’ordine è “niente ansia”, anche per evitare i troppi passi falsi commessi contro la Svizzera.

“Non è una partita da cattivi pensieri – precisato Mancini – : pensiamo a giocare palla a terra e veloci, e così evitiamo di dover ricorrere all'esame di riparazione, i play off di marzo".

In terra irlandese nella storia della Nazionale pesa anche un brutto precedente, una sconfitta che il 15 gennaio 1958 costò la mancata qualificazione ai Mondiali di Svezia.

"Non sono andato a rivedere le cronache, ma conosco la storia – ha precisato Mancini – : evitiamo di andare così indietro nel tempo..".

Stasera servirà una scintilla da parte degli uomini di maggior carisma. Domenico Berardi, orfano di Immobile e con un Belotti non al meglio fisicamente, vuole replicare il gol della gara di andata contro l'Irlanda del Nord. Sogna invece la prima rete con la Nazionale maggiore Gianluca Scamacca, compagno di squadra di Berardi nel Sassuolo. L'attaccante romano, che con l'Under 21 ha realizzato 9 reti in 15 presenze, potrebbe scardinare la difesa di Baraclough grazie al fisico e al colpo di testa. Bonucci e compagni, invece, dovranno prestare attenzione a Joshua Magennis, punta dell'Hull City, che ha già timbrato 8 volte il cartellino con la sua nazionale.

Mancini assicura anche di aver visto un Barella recuperato dall'affaticamento col quale era arrivato in ritiro. "È recuperato, sta bene: anche meglio che con la Svizzera", precisa.

"All'Europeo questa squadra magnifica ha avuto uno spirito particolare - dice il capitano, Bonucci - Nessuno cancellerà mai quel che abbiamo fatto quest'estate, ma ora dobbiamo ritrovare quello spirito di squadra e moltiplicarlo percento".

