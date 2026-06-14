La Germania batte 7-1 Curacao a Houston nella prima partita del girone e dei mondiali 2026.

In vantaggio dopo 6 minuti con Nmecha, i tedeschi subiscono il pari dei debuttanti con Comenencia ma prima dell'intervallo si riportano avanti con Schlotterbeck e Haavertz, su rigore.

Nella ripresa, arrivano le reti di Musiala, Brown, Undav e ancora Haavertz. 

(Unioneonline)

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