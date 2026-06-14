Calcio
14 giugno 2026 alle 21:12
Mondiali, la Germania strapazza Curacao: a Houston finisce 7-1Confronto impari nella prima partita del girone, ma il gol di Comenencia è storico
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La Germania batte 7-1 Curacao a Houston nella prima partita del girone e dei mondiali 2026.
In vantaggio dopo 6 minuti con Nmecha, i tedeschi subiscono il pari dei debuttanti con Comenencia ma prima dell'intervallo si riportano avanti con Schlotterbeck e Haavertz, su rigore.
Nella ripresa, arrivano le reti di Musiala, Brown, Undav e ancora Haavertz.
(Unioneonline)
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