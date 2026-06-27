Con un pareggio a reti inviolate contro l’Arabia Saudita (il terzo in altrettante partite) Capo Verde chiude il girone H al secondo posto dietro la Spagna e al suo debutto ai Mondiali supera la fase a gironi. Ai sedicesimi sfiderà i campioni in carica dell’Argentina, il 3 luglio.

Al momento è la più grande sorpresa di questi Mondiali: neanche 500mila abitanti, 67esimo nel ranking Fifa, il Paese insulare è il più piccolo ad aver mai superato la fase a gironi del torneo. Prima nel girone H è la Spagna, che aveva pareggiato al debutto proprio contro Capo Verde: battendo 1-0 l’Uruguay, ha chiuso con 7 punti sancendo l’eliminazione della squadra di Bielsa, che con 2 punti non ha possibilità di ripescaggio.

Ieri sera si è chiuso anche il gruppo I: la Francia battendo 4-1 la Norvegia (tripletta di Dembelé) ha concluso a punteggio pieno, davanti agli scandinavi con 6 punti. Il Senegal (5-0 all’Iraq) ottiene i suoi primi tre punti e verrà ripescato tra le otto migliori terze grazie alla differenza reti.

Spera anche l’Iran, che in quello che è stato ribattezzato come il “Pride Match” contro l’Egitto strappa un pareggio (1-1) e chiude terzo con tre punti e altrettanti pareggi: al momento è sesto tra le migliori terze, e con tre gironi ancora da concludere non è certo del passaggio del turno ma ha le sue possibilità. Prima storica qualificazione nella fase a eliminazione diretta invece per gli egiziani, che chiudono il girone a 5 punti a pari merito con il Belgio, ma secondi per differenza reti per via della cinquina rifilata da De Bruyne e compagni alla Nuova Zelanda.

In serata e nella notte si chiude la fase a gironi del torneo con le ultime partite dei gruppi J, K e L, dove sono già matematiche le qualificazioni di Argentina, Colombia, Portogallo, Inghilterra e Ghana. Domani mattina, dunque, conosceremo l’allineamento dei sedicesimi di finale.

(Unioneonline/L)

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