Calcio
29 giugno 2026 alle 21:36
Mondiali, il Brasile vince in rimonta sul Giappone e passa agli OttaviI verdeoro ribaltano il risultato, Martinelli segna in pieno recupero
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Il Brasile batte 2-1 il Giappone non senza fatica e si qualifica agli ottavi di finale del mondiale.
A Houston, i nipponici segnano nel primo tempo con Sano (29'), replica Casemiro all'undicesimo del secondo tempo e in pieno recupero Martinelli realizza il 2-1.
Al prossimo turno, il Brasile affronterà la vincente di Costa d'Avorio-Norvegia.
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