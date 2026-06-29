Il Brasile batte 2-1 il Giappone non senza fatica e si qualifica agli ottavi di finale del mondiale.

A Houston, i nipponici segnano nel primo tempo con Sano (29'), replica Casemiro all'undicesimo del secondo tempo e in pieno recupero Martinelli realizza il 2-1.

Al prossimo turno, il Brasile affronterà la vincente di Costa d'Avorio-Norvegia.

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