Mondiali, finita la fase a gironi: ecco il quadro dei sedicesimi di finaleMessi dei record ancora a segno, la Colombia chiude il suo girone da capolista (zero minuti per Mina), nell’Inghilterra si accende Bellingham. Avanza il Congo
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Si è chiusa la fase a gironi dei Mondiali di calcio. Il Messi dei record, pur entrando a partita in corso, regala un’altra perla su punizione mettendo a segno il sesto gol (19esimo complessivo nei Mondiali), con l’Argentina che batte 3-1 la Giordania (primo gol per Lautaro, su rigore) e chiude il girone a punteggio pieno davanti ad Austria e Algeria, entrambe qualificate.
Nell’Inghilterra che batte Panama 2-0 si fa vedere Belingham (gol e assist). Gli inglesi chiudono in testa il girone davanti a Croazia (vittoria per 2-1 sul Ghana con reti “italiane” di Sucic e Vlasic) e Ghana, che si qualifica tra le otto migliori terze.
Nella Colombia ancora zero minuti in campo per Yerri Mina. Lo 0-0 con il Portogallo vale il primo posto nel girone davanti ai lusitani. Passa anche il Congo, che battendo 3-1 l’Uzbekistan strappa il pass per i sedicesimi come migliore terza, facendo fuori l’Iran.
Cominciano già stasera gli scontri diretti, questo il tabellone dei sedicesimi: all’orizzonte possibili ottavi di finale di lusso come Francia-Germania e Spagna-Portogallo. La prima sfida, questa sera alle 21, è Sudafrica-Canada.
I sedicesimi di finale
Germania-Paraguay
Francia-Svezia
Sudafrica-Canada
Olanda-Marocco
Portogallo-Croazia
Spagna-Austria
Usa-Bosnia
Belgio-Senegal
Brasile-Giappone
Costa d'Avorio-Norvegia
Messico-Ecuador
Inghilterra-Congo
Argentina-Capo Verde
Australia-Egitto
Svizzera-Algeria
Colombia-Ghana
(Unioneonline)