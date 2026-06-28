Si è chiusa la fase a gironi dei Mondiali di calcio. Il Messi dei record, pur entrando a partita in corso, regala un’altra perla su punizione mettendo a segno il sesto gol (19esimo complessivo nei Mondiali), con l’Argentina che batte 3-1 la Giordania (primo gol per Lautaro, su rigore) e chiude il girone a punteggio pieno davanti ad Austria e Algeria, entrambe qualificate.

Nell’Inghilterra che batte Panama 2-0 si fa vedere Belingham (gol e assist). Gli inglesi chiudono in testa il girone davanti a Croazia (vittoria per 2-1 sul Ghana con reti “italiane” di Sucic e Vlasic) e Ghana, che si qualifica tra le otto migliori terze.

Nella Colombia ancora zero minuti in campo per Yerri Mina. Lo 0-0 con il Portogallo vale il primo posto nel girone davanti ai lusitani. Passa anche il Congo, che battendo 3-1 l’Uzbekistan strappa il pass per i sedicesimi come migliore terza, facendo fuori l’Iran.

Cominciano già stasera gli scontri diretti, questo il tabellone dei sedicesimi: all’orizzonte possibili ottavi di finale di lusso come Francia-Germania e Spagna-Portogallo. La prima sfida, questa sera alle 21, è Sudafrica-Canada.

I sedicesimi di finale

Germania-Paraguay

Francia-Svezia

Sudafrica-Canada

Olanda-Marocco

Portogallo-Croazia

Spagna-Austria

Usa-Bosnia

Belgio-Senegal

Brasile-Giappone

Costa d'Avorio-Norvegia

Messico-Ecuador

Inghilterra-Congo

Argentina-Capo Verde

Australia-Egitto

Svizzera-Algeria

Colombia-Ghana

(Unioneonline)

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