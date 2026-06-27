Yerry Mina attende ancora il suo esordio a questi Mondiali, dopo le tre presenze (con altrettanti gol) nell’edizione del 2018 in Russia. Il difensore del Cagliari, unico giocatore rossoblù impegnato nel torneo fra Canada, Messico e Stati Uniti, stanotte all’1.30 sarà impegnato nella terza e ultima partita del Gruppo K: a Miami, la Colombia affronta il Portogallo.

I Cafeteros si presentano a punteggio pieno: hanno battuto 3-1 l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro nella prima giornata e 1-0 il Congo nella seconda, con Mina in entrambi i casi in panchina. Con un pareggio sarebbero certi del primo posto nel girone. Il Portogallo, invece, ha debuttato pareggiando 1-1 contro il Congo e poi ha superato 5-0 l’Uzbekistan: se vince scavalca la Colombia, con un pari sarebbe comunque qualificato a prescindere dal risultato dell’altra gara del girone, Congo-Uzbekistan che si gioca in contemporanea.

Mina potrebbe avere una chance stanotte al posto di Jhon Lucumí: questo perché il difensore del Bologna (richiesto dalla Juventus sul mercato) è diffidato e con un altro giallo salterebbe i sedicesimi. «Le ammonizioni preoccupano, contro il Congo alcune sono state esagerate», ha detto il commissario tecnico Néstor Lorenzo in conferenza stampa, polemizzando nei confronti dell’arbitro italiano Maurizio Mariani (nel frattempo designato per Brasile-Giappone lunedì ai sedicesimi).

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