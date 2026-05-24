Per Fabio Pisacane la partita fra Cagliari e Milan all’ultima giornata ha di nuovo un sapore speciale: nel 2017, l’ultima al Sant’Elia, aveva segnato nel recupero il gol del 2-1 e oggi ha interrotto una striscia negativa al Meazza rossonero che durava dall’1 giugno 1997. E sulla sua conferma nella prossima stagione non mette paletti: «Il legame col Cagliari va oltre un contratto, la riconoscenza fa parte della mia scala di valori. Non dimentico quello che ha fatto il presidente Giulini a luglio: a oggi mi vedo al Cagliari e farò di tutto per rimanere, se loro mi vogliono è questa la direzione da prendere».

Pisacane però non vuole parlare dei suoi risultati, ma di quelli del Cagliari. «Se lo meritano i ragazzi, per quello che hanno vissuto tutto l’anno», il messaggio del tecnico. «Sono contento per loro, hanno tirato fuori dell’incredibile in un percorso tortuoso. Fare 43 punti con tantissimi giovani e tantissimi infortuni rende giustizia a questo gruppo: è la migliore soddisfazione per me e il mio staff. Da domani, ovviamente, si stacca però è già finito tutto: la testa è al prossimo campionato, a fare sempre meglio».

In chiusura, Pisacane ribadisce il concetto: «Ringrazio sempre i ragazzi che mi hanno messo nella situazione di farmi conoscere e farmi diventare, forse, un allenatore».

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