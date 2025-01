Per Davide Nicola, l’1-1 di stasera in Milan-Cagliari rasenta la perfezione. «Diventa difficile fare qualcosa di perfetto, è stata una partita che i ragazzi hanno interpretato molto bene», le parole a caldo del tecnico. «Ci aspettavamo una grande squadra con grandi qualità, galvanizzata dalla vittoria della Supercoppa. Sapevamo di dover fare un po' più di fatica e sono contento per la dinamica del gol, più o meno identica al Monza».

Uno dei protagonisti di Milan-Cagliari è stato ancora una votla Mattia Felici, alla seconda da titolare in Serie A e autore di un assist. «Ha avuto la possibilità di adattarsi a un campionato che non conosceva, era la sua prima volta a San Siro», ricorda Nicola. «Ha delle ottime qualità e può fare ancora molto di più, ma questo è figlio della sua consapevolezza. Ci si confronta e si vedono gli avversari: così si ha la sensazione di essere determinanti, quando si sale di categoria questo deve diventare consapevolezza».

Pur avendo ottenuto un gran pareggio, stasera il Cagliari è di nuovo terzultimo da solo per via della vittoria del Lecce a Empoli nel pomeriggio. «Per raggiungere il nostro obiettivo, che non sarà semplice e vedete la classifica, arriviamo da ottime prestazioni e risultati importanti», sottolinea Nicola. «Ma siamo ancora lì, terzultimi: sapevamo che oggi, pur facendo una buona partita, si correva il rischio di non prendere niente. Il fatto di prendere un punto ci dà consapevolezza, perché per il nostro percorso diventa determinante. L’importante era dare continuità di prestazione, perché per chi lotta per salvarsi ce n’è bisogno».

Per il Cagliari due pareggi in altrettante partite col Milan, dopo il 3-3 dell’andata il 9 novembre. Nicola gonfia il petto segnalando gli avversari recenti: «Nelle ultime sei abbiamo incontrato Fiorentina, Juventus in Coppa Italia, Atalanta, Venezia, Inter e Monza oltre al Milan. La squadra ha sempre fornito delle ottime prestazioni, ma difettavamo nel portare l’episodio dalla propria parte. Ma non devi rinunciare a costruire gioco in tutte le partite: sono contento di quello che la squadra sta facendo e sono convinto che si può anche fare meglio, ma bisogna mantenere umiltà e consapevolezza di poter far punti in ogni contesto».

