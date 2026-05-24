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Milan-Cagliari vede il primo tempo finire 1-1, in gol Saelemaekers e Borrelli. Partita che si intreccia per la corsa Champions League, dove non è cominciata ancora Torino-Juventus per scontri all’esterno dello stadio.

Dopo qualche minuto di attesa, per capire la situazione all’Olimpico, l’arbitro Guida fa comunque cominciare. Inizio complesso per il Cagliari, con Zé Pedro ammonito dopo neanche novanta secondi e il Milan in vantaggio al 2’: lancio di Tomori da metà campo, in area Giménez fa sponda di testa e Saelemaekers sfrutta un’indecisione di Mina per controllare e battere a rete col destro.

I rossoblù ci mettono un po’ per scuotersi, lo fanno al 14’ con un destro fuori misura di Gaetano dopo un corner respinto. Ma al 20’ pareggiano, dopo un gran destro sempre di Gaetano che Maignan toglie dall’incrocio. Dalla battuta dalla bandierina, di Obert, colpo di testa sul secondo palo di Mina deviato da Tomori e Borrelli è bravissimo in scivolata nell’area piccola a girare in rete.

L’1-1 innervosisce il Milan, costretto a vincere per non rischiare vista la situazione di Torino. Al 22’ angolo da destra, di testa Rabiot va più alto di Juan Rodríguez ma la sua deviazione aerea non trova la porta. La chance migliore ce l’ha Nkunku al 27’, liberato da un assist di Saelemaekers, destro però centrale e Caprile para in due tempi. Alla mezz’ora, Fofana manca il 2-1 con un colpo di testa non indirizzato che Caprile fa suo facilmente.

Rischia tantissimo Maignan al 37’, su un cross di Zappa innocuo non trattiene il pallone e lo lascia vagante al limite dell’area piccola: è Tomori a spazzare, anticipando Deiola. Subito dopo gran giocata di Esposito a saltare Tomori sulla linea di fondo, cross per Adopo anticipato da Bartesaghi in maniera provvidenziale e poi Pavlović allontana sulla palla rimessa in mezzo da Zappa. Ancora i rossoblù al 39’, quando Deiola strozza il destro da posizione centrale appena dentro l’area su cross di Zappa (para Maignan).

Il Milan si fa rivedere al 40’, su cross di Rabiot deviazione di Giménez sul fondo (ma in caso di gol, il Cagliari si sarebbe salvato perché c’era un fuorigioco precedente).

Si va al riposo dopo un minuto di recupero, dove Gaetano salta due volte Fofana in grande stile e dal limite calcia alto col destro spaventando ancora il Milan (e i tifosi fischiano all’intervallo).

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