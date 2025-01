QUI LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO DI MILAN-CAGLIARI

Finisce 0-0 il primo tempo di Milan-Cagliari. I rossoblù soffrono mezz’ora, poi escono e hanno la migliore occasione con un gran tiro di Felici parato da Maignan.

Milan che prova a partire forte: al 4' Leão serve centralmente Musah con tanto spazio, l'assist per Reijnders è troppo arretrato e l'olandese non riesce ad agganciare (altrimenti sarebbe stato solo davanti a Caprile). Ma il Cagliari non sta a guardare, al 7' Zappa crossa e Viola - in posizione regolare - cerca un'acrobazia in piena area con palla alta. La prima parata di Caprile col Cagliari arriva al 9', in due tempi su un tiro da fuori di Leão. Al quarto d’ora angolo battuto fuori per la conclusione di prima di Theo Hernández, deviazione decisiva di Zappa.

Ancora Milan al 18’: Calabria liberato in area trova sul suo sinistro la deviazione di Luperto, l’azione si chiude con un tiro di Pulišić da fuori parato a terra da Caprile. E di nuovo, al 20’, Reijnders riceve al limite e ha lo spazio per il destro sul quale il debuttante portiere rossoblù si oppone bene.

L’inerzia del gioco è tutta per i rossoneri, con il Cagliari che rimane chiuso dietro. Ma, al 36’, rischia di passare: Zortea riesce ad andare via sulla destra, cross per Viola anticipato da un intervento provvidenziale di Calabria a favorire Maignan. E al 40’ Felici, al termine di una gran discesa da sinistra, fa partire uno splendido destro che un super intervento di Maignan toglie dall’incrocio per negargli lo 0-1.

Si va al riposo senza recupero.

