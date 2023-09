Nessuna conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan. Al contrario di quel che accade in ogni pre-partita, oggi Stefano Pioli (così come Claudio Ranieri) non parla con i giornalisti.

Nessun mistero, il motivo sta nei tanti impegni ravvicinati: l’allenatore preferisce sfruttare il poco tempo a disposizione per preparare al meglio la trasferta della Domus.

Il Milan ritrova Theo Hernandez ma perde Rade Krunic. Visti gli impegni ravvicinati con Lazio in campionato e Borussia Dortmund in Champions, ci sarà un turnover che riguarderà soprattutto l’attacco.

Turno di riposto supplementare per Maignan, che si è ripreso dall’infortunio, in porta va ancora Sportiello. In difesa c’è Florenzi a destra al posto dell’infortunato Calabria, poi Thiaw (o Kjaer), Tomori e Theo. In mezzo al campo praticamente certi del posto Reijnders e Loftus Cheek, il terzo sarà da scegliere tra Musah, Pobega e Adli. In avanti l’unico certo di partire dal 1’ è Pulisic. Giroud osserva un turno di riposo (al suo posto più Okafor che Jovic). Probabile, ma non sicuro, che riposi anche Leao: in quel caso Pulisic si sposterebbe a sinistra e a destra giocherebbe Chukwueze.

